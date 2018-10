Vorarlberg: Mann stürzt von Leiter - Zwei Finger teilweise abgetrennt

Ein 30-jähriger Arbeiter einer Reinigungsfirma hat sich am Dienstag in Koblach bei einem Sturz von der Leiter zwei Finger teilamputiert.

Er reinigte am Vormittag Balkone in einem Mehrparteienhaus, als er vermutlich aus einer Höhe von etwa drei Metern fiel und mit dem Mittel- und Ringfinger der linken Hand an einem ausziehbaren Holm der Leiter hängen blieb, teilte die Polizei mit.