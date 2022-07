Vorarlberg: Mann nach Motorradunfall in Lebensgefahr

Ein 22-Jähriger wurde bei einem Motorradunfall auf regennasser Fahrbahn lebensgefährlich verletzt.

Am Montag gegen 20.40 Uhr lenkte ein 22-jähriger Mann aus dem Oberland sein Motorrad auf der L 204, Dornbirner Straße, in Lustenau in Richtung Dornbirn. Dabei dürfte er auf Höhe Straßenkilometer 4,4 bei einem Überholvorgang auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben.