Vorarlberg: Mann liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei

Dornbirn - Rücksichtslos fährt ein 34-Jähriger wie verrückt durch die Straßen. Er gefährdet eine Frau und rammt einen Motorradfahrer. Die Polizei muss einen Hubschrauber einsetzen.

Am späten Freitagnachmittag fuhr ein 34-Jähriger Mann ohne gültige Lenkberechtigung mit einem Pkw auf der Hohenemser Straße (L 203) von Lustenau kommend in Fahrtrichtung Kreisverkehr beim Schweizerhaus. Auf dieser Fahrtstrecke bedrängte er bereits eine 30-jährige Pkw-Lenkerin, die in die selbe Fahrtrichtung fuhr. Durch sein aggressives und unkontrolliertes Fahrverhalten wäre es beinahe dort schon zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Motorradfahrer vom Fahrzeug geschleudert Anschließend fuhr der 34-Jährige in den Kreisverkehr ein und verließ diesen bei der Ausfahrt Schweizerstraße (L 45) mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dornbirn. Zur selben Zeit fuhr ein 23-Jähriger Mann mit seinem Kleinmotorrad auf der Schweizerstraße in Fahrtrichtung Dornbirn. Auf Höhe der Autobahnunterführung wurde das Kleinmotorrad vom Pkw-Lenker touchiert. Der Motorradfahrer wurde vom Fahrzeug geschleudert und kam rund 75 Meter nach dem Kollisionspunkt zum Liegen. Er erlitt Prellungen, Stauchungen und Abschürfungen an Extremitäten und im Rückenbereich.

Polizeihubschrauber wurde eingesetzt Der Pkw-Lenker hielt nicht an und fuhr über die Gemeindestraße “Im Gsieg” zur Autobahnauffahrt Dornbirn Süd. Eine Streife der Polizeiinspektion Hohenems konnte die Verfolgung des Autos auf der A14 in Fahrtrichtung Feldkirch aufnehmen. Der Lenker ignorierte sämtliche Anhaltezeichen der Streife und fuhr mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Oberland. Er verließ bei der Autobahnabfahrt Klaus/Koblach die Autobahn und fuhr in Richtung Klaus. Dort konnte er bei einem Firmengelände angehalten werden.