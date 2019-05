Vorarlberg: Mann drohte Wohnung in Brand zu stecken - Festnahme

Am Donnerstagabend wurde die Polizei zu einem Einsatz in Bregenz gerufen. Ein Mann drohte damit, sich selbst umzubringen und die Wohnung in Brand zu stecken.

Am Donnerstag um 19.04 Uhr hielt sich ein 39-jähriger, offensichtlich verwirrter Mann, in seiner Wohnung in Bregenz auf und drohte damit, sich selbst zu suizidieren. Den einschreitenden Beamten gegenüber wiederholte der Mann seine Absichten, wobei er sich zwei Messer an den Hals hielt. Aus diesem Grunde wurden zwei Beamte der Verhandlungsgruppe und das EKO Cobra hinzugezogen.

Festnahme Nachdem der Mann damit drohte, seine Wohnung in Brand zu setzen, war eine weitere Verhandlung nicht mehr möglich und der Mann wurde vom EKO Cobra überwältigt und festgenommen. Er wurde in weiterer Folge einer ärztlichen Behandlung zugeführt. Verletzt wurde niemand.