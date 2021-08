Vorarlberg: Mann bei Radunfall in Lochau verletzt

Ein 52-jähriger Radfahrer wurde bei einem Unfall auf der Pfänderstraße unbestimmten Grades verletzt.

Ein 52-jähriger Mann fuhr am Mittwoch um 19 Uhr mit seinem MTB auf der Pfänderstraße talwärts in Richtung Lochau-Zentrum. Dabei überholte er bereits eine vor ihm fahrende Radfahrerin sowie einen Pkw. Im bewaldeten Bereich in der Parzelle Haggen fuhr der 52-Jährige nach einer Rechtskurve auf einen Pkw auf, welcher verkehrsbedingt anhalten musste.