Vorarlberg: Mann (20) bedrohte Eindringling (21) mit Schrotflinte

Weil er mit vorgehaltener Schrotflinte seine Freundin gegen einen Eindringling verteidigte, entschied der Richter im Zweifel auf Nothilfe und Notwehr.

Ein 21-Jähriger wollte in einer Unterländer Wohnung Geldschulden bei einem 20-Jährigen eintreiben. Der 21-Jährige drang in die Wohnung ein und verletzte dabei die 18-jährige Freundin des 20-Jährigen, die versuchte, ihn nicht eintreten zu lassen. Der 20-Jährige eilte seiner Freundin zu Hilfe und bedrohte den 21-Jährigen mit einer Schrotflinte.

Der unbescholtene 21-Jährige wurde wegen Hausfriedensbruchs und Körperverletzung angeklagt, der mit zwei Vorstrafen belastete 20-Jährige wegen gefährlicher Drohung. Beim Strafprozess am Landesgericht Feldkirch wurden beide Angeklagte im Zweifel freigesprochen. Die Urteile sind nicht rechtskräftig, denn Staatsanwalt Simon Steixner nahm drei Tage Bedenkzeit in Anspruch.

Ohne Gewalt

Richter Richard Gschwenter begründete seine Entscheidungen so: Der 21-Jährige sei nicht mit Gewalt in die Wohnung eingedrungen. Er habe zwar einen Fuß in die Wohnung gestellt, als die 18-Jährige die Tür wieder schließen wollte. Damit sei das Tatbild des Hausfriedensbruchs aber noch nicht erfüllt.