Vorarlberg: Mädchen von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Eine Sechsjährige wurde auf dem Nachhauseweg vom Kindergarten in Lustenau von einem Hund gebissen - die Polizei sucht nach Zeugen.

Am Freitag um 14.40 Uhr meldete die Mutter eines sechsjährigen Mädchens bei der Polizeiinspektion Lustenau, dass ihre Tochter am Donnerstag gegen 11.35 Uhr, als sie vom Kindergarten in der Hasenfeldstraße in Lustenau nach Hause gegangen sei, von einem kleinen schwarzen Hund in die Wade gebissen und verletzt worden sei.