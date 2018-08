Vorarlberg: Lösung bei Lager-Streit in Frastanz

Der Dornbirner Leuchten-Spezialist Zumtobel wollte in der Frastanzer Schmittengasse ein Lager errichten - der Protest der Bevölkerung ließ nicht lange auf sich warten.

Geplant ist das neue Lager in der ehemaligen Ganahl-Weberei mitten im Ortszentrum von Frastanz. Das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich hätte sich massiv erhöht – an Werktagen wärend die Lkw im Viertelstundentakt von 6 bis 22 Uhr angefahren, am Samstag von 6 bis 14 Uhr. Der Protest der Bevölkerung ließ nicht lange auf sich warten und fand auch die Unterstützung der Marktgemeinde.