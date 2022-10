Vorarlberg: Lkw kracht gegen Pkw – 33-Jährige verletzt

Bei einem Auffahrunfall in Götzis erlitt eine 33-jährige Pkw-Lenkerin Verletzungen unbestimmten Grades.

Am Mittwochnachmittag war eine 33-jährige Pkw-Lenkerin auf der Lastenstraße in Götzis unterwegs. Auf der Rückbank führte sich zwei Kinder mit. Als die Pkw-Lenkerin links in eine Nebenstraße abbiegen wollte, musste sie Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten.