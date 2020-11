Vorarlberg: Lkw-Anhänger kommt von Fahrbahn ab

Der Anhänger eines Lkw scherte auf der Autobahnabfahrt Montafon aus und touchierte die dortige Brücke.

Am Mittwoch um 11:35 Uhr fuhr ein 48-jähriger Lenker mit seinem Lkw samt Anhänger an Autobahnabfahrt Montafon von der Autobahn ab und wollte in weiterer Folge auf die L188/L190 in Richtung Bludenz abbiegen. Im Zuge des Abbiegevorganges scherte der Anhänger aus, kam teilweise von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Brücke.