"Vorarlberg LIVE": Von Brücken und der Skandal-WM

Zwei Tage vor Anpfiff gibt der Vorarlberger Fußballverband-Präsident Horst Lumper bei "Vorarlberg LIVE" seine Einschätzung zur Skandal-WM in Katar ab. Wirtschaftslandesrat Marco Tittler spricht heute unter anderem über die neu gebaute Rheinbrücke zwischen Hard und Fußach.

Am Sonntag wird das erste Eröffnungsspiel der Fußball-WM im 60.000 Zuschauer fassenden al-Bayt-Stadion in al-Chaur ausgetragen. Doch schon vor Anpfiff macht das Sportereignis immer wieder Schlagzeilen - und diese fallen nicht gerade positiv aus. Dabei sollte die ungewöhnliche Terminwahl - nämlich im Winter anstatt wie üblich im Sommer - nur noch nebensächlich sein. Seit Wochen tut sich ein Skandal nach dem anderen um das Gastgeberland Katar auf. Im Fokus stehen dabei schwere Menschenrechtsverletzungen, offen homophobe oder frauenfeindliche Aussagen des WM-Botschafters sowie die undurchsichtige Vergabe des Gastgeberpostens der FIFA an den Wüstenstaat. Alleine 44 Prozent der Österreicher wollen das Sportereignis boykottieren und auch international nimmt die Kritik immer weiter Fahrt auf. Horst Lumper, Präsident des Vorarlberger Fußballverbands, gibt bei "Vorarlberg LIVE" seine Einschätzung zur Lage ab.

Seit heute ist es endlich so weit: Nach der feierlichen Eröffnung rollte der erste Verkehr über die neu gebaute Rheinbrücke zwischen Hard und Fußach. Eine lange ersehnte, enorme Entlastung für den Pendlerverker wurde damit geschaffen. Das 70 Millionen Euro teure Projekt ersetzt damit die bereits 1972 erbaute alte Brücke und kostete neben den hohen finanziellen Summen auch einiges an Zeit: Alleine das komplexe Spannen der Stahlseile nahm knapp drei Monate in Arbeit in Anspruch. Nun jedoch ist das Gröbste geschafft. Einzig der Abriss der alten Brücke und die

Radunterführung der L202 auf Fußacher Seite werden die Arbeiter nun noch ein Weilchen beschäftigen. Zu Gast bei "Vorarlberg LIVE" erklärt Wirtschaftslandesrat Marco Tittler warum die Eröffnung der Brücke einen weiteren so wichtigen Meilenstein im Vorarlberger Verkehrskonzept darstellt.