Sondersendung zum "Klimaschutzpreis 2024"

Die Sondersendung von „Vorarlberg LIVE“ am Mittwoch, den 7. Juni ab 17 Uhr zum Thema Klimawandel und mit der zentralen Frage: Wo stehen wir im Jahr 2040? Die Gäste von VN-Chefredakteur Gerold Riedmann sind Landesforstdirektor Andreas Amann, die inatura-Direktorin Ruth Sowoboda und der Geschäftsführer der Schilifte Egg-Schetteregg Hannes Waldner.

Bis zum Jahr 2040 soll Österreich klimaneutral werden. Das hat sich die Bundesregierung zum Ziel gesetzt. Dazu ist Dekarbonisierung in allen Bereichen notwendig – im Verkehr, in der Industrie, aber auch in den privaten Haushalten und der Strom- und Fernwärmeversorgung. Zuletzt stiegen die Emissionen jedoch wieder, der Trend soll so weiter gehen.