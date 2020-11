Vorarlberg Live mit Wallner und Haller

Am Dienstag, ab 17 Uhr, sind LH Markus Wallner und Reinhard Haller in der ersten Ausgabe von "Vorarlberg Live" bei Gerold Riedmann zu Gast.

Am Dienstag um 0 Uhr ist der Lockdown in Österreich in Kraft getreten, wobei die wirtschaftlichen und psychischen Folgen für Unternehmen und Menschen noch nicht absehbar sind. Weite Teile des Handels und der Gastronomie wurden geschlossen, Hunderttausende befinden sich im Home Office, Schüler wurden auf Distance Learning und Home-Schooling umgestellt und Ausgangsbeschränkungen beschlossen. Mit aller Macht und Förderprogrammen in Milliardenhöhe stemmt sich die österreichische Bundesregierung, wie immer betont wird, gegen die Triage und die drohende Überbelastung des Gesundheitssystems.