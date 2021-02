Vorarlberg Live mit Pilz, Muxel und Bauer

Am Dienstag sind Aufdecker Pilz, poolbar-Veranstalter Herwig Bauer und Ludwig Muxel, Geschäftsführer des Biomasse-Heizwerks Lech zu Gast bei Vorarlberg Live.

Lecher Biomasse-Heizwerk stand in Vollbrand

Im Nobel-Skiort Lech am Arlberg stand Dienstagfrüh das örtliche Biomasse-Heizwerk in Vollbrand. Obwohl der Brand am frühen Vormittag unter Kontrolle war, mussten die Löscharbeiten den ganzen Tag über fortgeführt werden. Die Brandermittler nahmen ihre Arbeit auf, das Brandobjekt konnte aber vorerst nicht betreten werden. Ludwig Muxel, Geschäftsführer des Biomasse-Heizwerks Lech, berichtet von der Lage vor Ort.