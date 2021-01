Vorarlberg Live mit Markus Wallner und Reinhold Bilgeri

Ab 17 Uhr bei "Vorarlberg Live" zu Gast: Landeshauptmann Markus Wallner zur Impfstrategie des Landes und Reinhold Bilgeri zu seinem neuen Buch.

Wer wann mit der Impfung rechnen kann, wieso die Impfoffensive erst auf großen Druck hin früher gestartet wurde und wie die in den vergangenen Tagen wieder steigenden Covid-Infektionszahlen in Vorarlberg zu werten sind, wird Gerold Riedmann ab 17 Uhr in der Sendung Landeshauptmann Markus Wallner fragen.