Vorarlberg Live mit Heinzle, Hagen und Liensberger

Am Donnerstag, 26. November 2020, werden bei Vorarlberger Live Bernhard Heinzle und Stefan Hagen zu Gast sein.

Im Studio zu Gast ist Bernhard Heinzle, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA-djp in Vorarlberg und auch Mitglied der Bundesgeschäftsführung. In Vorarlberg Live wird er unter anderem darüber sprechen, wie er die Stimmung im 2. Lockdown empfindet, wo sich Arbeitnehmer und Arbeitgeber in ihren Forderungen treffen und was er von der Abschaffung der Hacklerpension hält.