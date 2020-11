Vorarlberg Live mit Burtscher und Ritsch

Mathias Burtscher von der IV Vorarlberg und der Bregenzer Bürgermeister Michael Ritsch sind am Mittwoch in der zweiten Ausgabe von "Vorarlberg Live" zu Gast.

Wie ist das Stimmungsbild und die aktuelle Situation in der Vorarlberger Industrie? In einer aktuellen Blitz-Umfrage , die von der Industriellenvereinigung Vorarlberg und Vorarlberger Wirtschaftskammer durchgeführt wurde, hat ein überwiegender Teil der Großunternehmen eine positive Rückmeldung abgegeben. Doch wie geht es weiter in Zeiten während und nach des Lockdowns. Darüber wird VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer mit IV Vorarlberg-Geschäftsführer Mathias Burtscher sprechen.

Gast: Michael Ritsch

15 Jahre lang hat es gedauert bis Michael Ritsch zum Bürgermeister von Bregenz gewählt wurde. Seine Amtsübernahme war von einer Coronavirus-Erkrankung überschattet. Ritsch ist in Bregenz keine Koalition eingegangen und bevorzugt ein "Spiel der freien Kräfte". Die besten Ideen und Konzepte - egal von welcher Partei - sollen im Stadtrat zur Abstimmung kommen. „Ich will ein Bürgermeister sein, der die besten Köpfe die besten Ideen verwirklichen lässt“, sagte der neue Stadtchef bei seiner Angelobung. Doch wie geht es unter anderem mit Projekten wie "Seequartier", "Seestadt" und Co weiter? Zudem wird es auch Live-Schalte ins Landhaus nach Bregenz geben, wo heute der Vorarlberger Landtag tagt. Mehr dazu gibt es am Mittwoch, ab 17 Uhr, in der Sendung "Vorarlberg Live" auf VOL.AT, VN.AT und Ländle TV zu sehen und hören.