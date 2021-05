Vorarlberg LIVE: Interview mit Julian Assanges Vater

Tag der Pressefreiheit: In der heutigen Spezialausgabe kommen John Shipton, Vater von Julian Assange, Prof. Nils Melzer (Sonderberichterstatter der UNO für Folter), Assange-Unterstützerin Evelin Schallert aus Brand sowie Dossier-Investigativ-Journalist Ashwien Sankholkar zu Wort.

John Shipton, Vater von

WikiLeaks-Gründer Julian Assange

Nils Melzer (Sonderberichterstatter der UNO zum Thema Folter)

Nils Melzer, Jahrgang 1970, ist Professor für internationales Recht und lehrt in Glasgow und Genf. 2016 wurde er vom Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen zum Sonderberichterstatter für Folter ernannt. Seit 2019 ist er überdies Vizepräsident des Internationalen Instituts für humanitäres Völkerrecht (IIHL) in Sanremo. Vorher war er als sicherheitspolitischer Berater der Schweizer Regierung tätig sowie als Rechtsberater und Abgesandter in Kriegs- und Krisengebieten für das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK).

In seinem Buch "Der Fall Julian Assange" hat sich der Jurist ausführlich mit den Vorwürfen rund um den WikiLeaks-Gründer beschäftigt, was er auch im Gespräch mit Joachim Mangard (VOL.AT) bestätigt.

Evelin Schallert, Vorarlbergs Stimme für Julian Assange

Die gebürtige Brandner Unternehmerin Evelin Schallert hat sich dem Kampf für die Freilassung von Julian Assange verschrieben. Dank ihr stand die weltbekannte Installation des italienischen Künstlers Davide Dormino "Anything To Say" für einen Tag am Lünersee.