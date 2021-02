"Vorarlberg live": Corona, Sucht und Gewalt im Netz

Bei "Vorarlberg Live" sind am Dienstag Erich Universitätsprofessor Erich Neuwirth, "taktisch klug Eventbegleitung"-Bereichsleiter Daniel Ohr-Renn und Kinderrechtsexpertin Katrin Grabner zu Gast.

Vorarlberger Suchthilfeeinrichtungen sehen sich derzeit verstärkt mit gesundheitlichen Notfällen konfrontiert. Diese treten insbesondere in Zusammenhang mit Cannabis- und Kokainkonsum auf und betreffen in einigen Fällen auch minderjährige Konsumenten. Daniel Ohr-Renn, Bereichsleiter der taktisch klug Eventbegleitung spricht in "Vorarlberg live" über das erschreckende Ausmaß.