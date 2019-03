Vorarlberg: Linienbus in Lustenau fängt Feuer

In der Nacht auf Dienstag fing ein abgestellter Linienbus in Lustenau plötzlich Feuer. Ein technischer Defekt dürfte für den Brand verantwortlich sein.

Am 19.03.2019, gegen 03:00 Uhr, geriet in Lustenau ein Linienbus in Brand. Der Bus wurde am Abend zuvor auf einem Firmenparkplatz abgestellt. Kurz nach 03:00 Uhr bemerkte ein Reisebusfahrer, der mit Reinigungsarbeiten an seinem Reisebus beschäftigt war, eine Brandentwicklung im Bereich des Motorraumes des Linienbusses.