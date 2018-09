Vorarlberg: Lichtpoetik in hochalpiner Landschaft: James Turrells Skyspace-Lech

Nach Anthony Gormleys Landschaftsinstallation "Horizon Field" (2010-2012) hat der Arlberg nun ein weiteres Kunstwerk, diesmal ein bleibendes.

Der US-Lichtkünstler James Turrell hat mit Skyspace-Lech auf 1.780 Metern Seehöhe einen Lichtraum entworfen, der dem Besucher einen neuen Blick auf das Zusammentreffen von Himmel und Erde in der alpinen Landschaft ermöglicht. Geöffnet ist ab 17. September.

“Sensing Room”

Von außen verschmilzt der Skyspace-Lech in einem kleinen Hügel auf der Alpe Tannegg oberhalb von Oberlech völlig organisch mit der hochalpinen Landschaft. Zu sehen ist nur eine etwa 1,5 Meter hohe, kreisförmige Steinmauer auf der Spitze des Hügels, auf der eine glänzende Kuppel thront, sowie der wenig darunter liegende Eingang. Hinter diesem liegt ein 15 Meter langer Tunnel – selbst ein Lichtraum – der in das mystische Innere, den runden “Sensing Room” führt. Dieser ist das Herzstück des Kunstwerks, wie bei den Skyspace-Kunstwerken üblich mit einer umlaufenden Bank ausgestattet, die den Blick des sitzenden Besuchers auf die in der Mitte liegende Kuppel lenkt.