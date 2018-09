Vorarlberg: Letzte Runde in der Neptun Bar

Nach "fast zehn Jahren Party" lädt der Neptun Bar & Club in Bregenz am Samstag zum Austrinken ein.

Das verkündeten die Betreiber um Andrea Balbi bereits am Mittwoch auf der Facebook-Seite des Bregenzer Cafés mit Bar und Club.

Wie es in dem Posting heißt, bleibt die Bar ab nächste Woche geschlossen. “Es wäre nett Euch zum letzten Mal am Samstag Abend zu sehen”, lauten die abschließenden Worte. Damit schließt nach Uwe‘s Bierbar das nächste Lokal in Bregenz seine Pforten.