Vorarlberg: Lawinengefahr und Starkschneefall

Gefahrenstufe 3 im Ländle - Starkschneefall in weiten Teilen Vorarlbergs von Mittwoch auf Donnerstag.

Das sind Gefahrenzeichen

Besonders in höher gelegenen, schattseitigen Steilhängen kann die Schneedecke in tieferen Schichten gestört werden, so der Lawinenwarndienst. Diese Gefahrenstellen seien von außen nicht erkennbar, "Wummgeräusche und Rissbildungen sind Gefahrenzeichen. Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche erfordern Erfahrung in der Gelände- und Lawinenbeurteilung."