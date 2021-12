Vorarlberg: Starkschneefall am Mittwoch erwartet

Von Mittwoch, 6 Uhr bis Donnerstag, 9 Uhr wird in weiten Teilen Vorarlbergs Starkschneefall erwartet.

Am Nachmittag nehmen mit Eintreffen der Kaltfront die Intensitäten zu, die Schneefälle breiten sich auf alle Landesteile aus und die Schneefallgrenze sinkt bis in tiefe Lagen. Die kräftigen Schneefälle halten auch in der Nacht auf Donnerstag noch an, werden aber in der Früh von Westen her schon schwächer und klingen am Donnerstag tagsüber weitgehend ab.