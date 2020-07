Vorarlberg: Landesgericht Feldkirch bekommt erstmals Präsidentin

Angelika Prechtl-Marte ist ab August Präsidentin des Landesgerichts Feldkirch.

Erstmals wird eine Frau in Vorarlberg Landesgerichtspräsidentin. Angelika Prechtl-Marte wird ab August das Amt von Gerichtspräsident Heinz Bildstein, der in Pension geht, übernehmen. Das teilte das Oberlandesgericht Innsbruck am Montag mit.