Vorarlberg: Kürbisfest am Sunnahof

Das Sunnahof-Team konnte am Samstag, 6. Oktober, rund 4.000 Gäste am Bio-Bauernhof der Lebenshilfe Vorarlberg begrüßen.

Mit allerhand Programm-Highlights, den hofeigenen Köstlichkeiten und der „bsundrigen“ Atmosphäre war das jährliche Kürbisfest erneut der Treffpunkt für ein gelungenes „Mitanand“. Bei angenehmen Herbsttemperaturen feierten Menschen mit und ohne Behinderungen das 18. Kürbisfest am Sunnahof in Göfis. Heuer eröffnete Bürgermeister Helmut Lampert das „bsundrige Fest“ während der Rankweiler Pfarrer Wilfried Blum traditioneller Weise die Segnung der Menschen, Tiere und Gebäude des Sunnahofs vornahm.

Das Rahmenprogramm bot auch heuer wieder einiges: So gab es Einblicke in die Herstellung von Bio-Keksen durch die Gourmet-Manufaktur „Sabine + Xaver“. Das Team aus dem Biosphärenpark brachte wiederum Seifen, Salben oder Kräutertees mit.

„Das Wetter spielte mit und so konnten wir an die 4.000 Gäste bei uns am Sunnahof begrüßen. Die Stimmung war großartig und alle genossen das Kürbisfest in vollen Zügen. Die gratis Anreise mit Bus und Bahn wurde abermals gut angenommen. Allen freiwilligen Helferinnen und Helfern sowie meinem Team danke ich von Herzen für ihr Engagement“, erklärt Gülsevin Akyokuş, Geschäftsführerin des Sunnahof.