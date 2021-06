Vorarlberg: Kühlschrank in Brand

Am Montag gegen 16.40 Uhr kam es in Nüziders in einem Mehrparteienhaus zu einem Zimmerbrand.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Objekt bereits vollständig evakuiert und die Bewohner befanden sich vor dem Haus. Brandursache dürfte ein technischer Defekt an einem Kühlschrank gewesen sein. Der Brand breitete sich auf einen Teil der Küche und den Dunstabzug aus. Die gesamte Wohnung wurde durch den Brand stark verrußt und ist nicht mehr bewohnbar.

Da nicht mit Sicherheit bestätigt werden konnte, dass sich niemand mehr im Objekt befindet, wurde die Wohnungstüre von der FFW Nüziders aufgebrochen. Es befanden sich jedoch keine weiteren Personen in der Wohnung. Die Feuerwehr Nüziders war mit 31 Einsatzkräften vor Ort.