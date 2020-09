Vorarlberg: Küchenbrand in Bregenzer Wohnhaus

Walnusschalen sorgten für einen Feuerwehreinsatz in der Bregenzer Innenstadt.

In einem Wohnhaus in der Bregenzer Innenstadt kam es am Donnerstag gegen 16 Uhr zu einer starken Rauchentwicklung. Nach Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte wurden alle Hausbewohner vorsorglich evakuiert.