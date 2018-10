Vorarlberg: "Kritik der Neos hält keinem Faktencheck stand"

Für VP-Bildungssprecher Julian Fässler hält der von Seiten der Neos-Landessprecherin Sabine Scheffknecht in den Raum gestellte Lehrermangel einem Faktencheck nicht stand: „Ich möchte daran erinnern, dass wir seit den 70er Jahren noch nie so viele Lehrerinnen und Lehrer an Vorarlbergs Schulen haben, die so wenig Schülerinnen und Schüler unterrichten wie heute. So weißt die Statistik für dieses Schuljahr wieder um 2,7 Prozent weniger Erstklässler aus als im vergangenen Jahr“, erläutert Fässler in einer Presseaussendung.

Er verweist auf die Anfragebeantwortung von Landesrätin Barbara Schöbi-Fink, in der detailliert alle Zahlen und Fakten aufgelistet werden. „Die Fakten zeichnen definitiv ein anderes Bild als es die Neos tun,“ betont Julian Fässler. Tatsache ist, dass es bisher in jedem Jahr gelungen ist, alle Stellen im Land zu besetzen. „Der Bund, die PH Vorarlberg und das Land sind aber weiterhin gefordert, genügend junge Menschen für den Lehrerberuf zu begeistern!“ hält Fässler fest.