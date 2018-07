Vorarlberg: Kriegsopferabgabe fürs Entenrennen

Laut dem Urteil des Landesverwaltungsgerichts muss ein Unterländer Amateurfußballklub 1000 Euro Kriegsopferabgabe für ein Plastikenten-Rennen bezahlen.

Das umstrittene Vorarlberger Kriegsopferabgabegesetz beschäftigt weiterhin Gerichte. War es bislang vor allem ein privates Pokercasino in Bregenz, das sich rechtlich gegen Kriegsopferabgaben gewehrt hat, so hat nun ein Unterländer Fußballverein Beschwerde gegen eine behördliche Vorschreibung nach dem Kriegsopferabgabegesetz erhoben – allerdings bislang ohne Erfolg.

Denn am Vorarlberger Landesverwaltungsgericht in Bregenz wurde jetzt der Beschwerde des Amateurfußballklubs gegen den Bescheid des zuständigen Bürgermeisters keine Folge gegeben. Richter Dietmar Ellensohn hat für das vom Sportverein vor zwei Jahren veranstaltete „Duck Race“ die Kriegsopferabgabe mit 1020,81 Euro festgelegt. Bekämpft werden könnte die Entscheidung noch mit einer außerordentlichen Revision an den Verwaltungsgerichtshof in Wien.