Vorarlberg: Körperverletzung in Bregenz - Zeugenaufruf

Bregenz - Samstag kurz nach Mitternacht wurde ein 59-Jähriger in der Nähe des Bahnhofs Bregenz Riedenburg attackiert und verprügelt.

Ein 59-jähriger Mann ging am Samstag, den 28.07.2018, um 00.25 Uhr im Bereich des Bahnhofes Riedenburg entlang des Fußweges, welcher am Bahngleis entlang führt, in Richtung des Modelleisenbahn-Clubs. Dabei bemerkte er einen jungen Mann, der gerade hinter die Absperrung zum Bahngleis urinierte. Als der 59-Jährige den Mann darauf aufmerksam machte, dass dies gefährlich sei, stieß ihn dieser die Böschung hinunter und traktierte ihn weiter mit Faustschlägen. Der 59-Jährige wurde dabei verletzt und begab sich selbständig ins Krankenhaus.