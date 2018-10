Vorarlberg: Kleinbagger kippt in Dornbirner Ach - Fahrer eingeklemmt

Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Rheintalautobahn (A14) beim Knoten Dornbirn Nord bei der dortigen Baustelle ein Arbeitsunfall.

Dabei war ein 33-jähriger Mann aus Göfis um 16 Uhr mit einem Kleinbagger unterhalb der Brücken mit Planierarbeiten beschäftigt. Als der Mann zu Nahe an die Böschungskante geriet, kippte der Bagger in das Flussbett der Dornbirner Ache. Der Baggerführer wurde dabei unter dem Bagger eingeklemmt. Er konnte jedoch von einem anderen Arbeiter, welcher den Unfall beobachtet hatte, mittels Körperkraft befreit werden. Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung am Unfallort durch den Notarzt mit der Rettung ins Krankenhaus Dornbirn gebracht.