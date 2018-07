Vorarlberg: Klage wegen missglückter Brustvergrößerung

Klagende Patientin behauptet in anhängigem Zivilprozess, beklagter Chirurg habe ihr Implantat in einer Brust verkehrt eingesetzt.

In der ersten Verhandlung im anhängigen Zivilprozess am Landesgericht war der beklagte Facharzt zu keinerlei Vergleichszahlungen bereit. Denn seinem Mandanten sei weder ein Behandlungsfehler noch ein Aufklärungsfehler zum Operationsrisiko von Dellen unterlaufen, sagte Beklagtenvertreter Michael Battlogg. Wenn überhaupt jemandem ein ärztlicher Kunstfehler vorzuwerfen sei, dann jenem Chirurgen, der im Vorjahr die Operation durchgeführt habe. Er sei für das Taubheitsgefühl in der rechten Brust verantwortlich.

Nie aufgefordert worden

Es sei nicht wahr, dass sich die Patientin 2012 beim beklagten Arzt wegen einer Delle in der linken Brust gemeldet habe, sagte der Anwalt des Chirurgen in der vorbereitenden Tagsatzung. Deshalb sei der Facharzt auch nie dazu aufgefordert worden, Patientenunterlagen herauszugeben. Sollte es so sein, dass der Klägerin der Schaden an der linken Brust und der Schädiger bereits vor sechs Jahren bekannt gewesen seien, wäre die mehr als drei Jahre danach eingebrachte Klage wegen Verjährung abzuweisen.