Vorarlberg: Kläger fordert elf Millionen vom Staat

Der Betreiber der Vorarlberger Werbeagentur Montfort Werbung, Richard Morscher, fordert in einem Zivilprozess Entschädigung für die Auswirkungen der jahrelangen Ermittlungen, die letztendlich eingestellt wurden.

Der Dornbirner Rechtsanwalt hat inzwischen im Namen seines Mandanten eine Amtshaftungsklage gegen die Republik Österreich ausgearbeitet. Darin werden elf Millionen Euro als Schadenersatz für die Auswirkungen der Ermittlungen der staatlichen Behörden auf die Geschäftstätigkeit des betroffenen Unternehmens verlangt. Dazu hat gestern am Landesgericht Feldkirch der Zivilprozess begonnen.

Gleich zu Beginn der Verhandlung hat Richter Christoph Kallina am Dienstag über Antrag von Klagsvertreter Klagian die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Weil in dem Amtshaftungsverfahren Amtsgeheimnisse aus den Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft und der Finanzbehörden erörtert würden, sagte der Richter bei der Begründung seines Beschlusses.

Eingestellt

Strafrechtlich hatte die Staatsanwaltschaft Feldkirch gegen Morscher wegen des Verdachts der Untreue und des schweren Betrugs ermittelt. Dabei ging es um angebliche Kickbackzahlungen in Millionenhöhe an den Chef eines deutschen Maschinenbaukonzerns mit einer Niederlassung in Vorarlberg, der zu den Kunden von Morschers Werbeagentur zählte. Die Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren letztlich eingestellt.