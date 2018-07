Vorarlberg: Kein Regen in Sicht - Dürre bringt Bauern in Nöte

Die anhaltende Trockenheit in Vorarlberg macht vor allem den Almbauern zu schaffen. Zahlreiche Almen werden deshalb seit etwa drei Wochen zwei Mal wöchentlich bis täglich mit Wasser versorgt.

“Jede zweite Alm in Vorarlberg leidet an Wasserknappheit, manche stark, manche weniger”, sagte Karin Steurer von der Landwirtschaftsabteilung des Landes am Montag auf APA-Nachfrage.

Betroffen von Wassermangel sind vor allem niedrigere Flächen im Rheintal, Walgau, dem Vorderen Bregenzerwald und im Großen Walsertal. Das Wasser werde auf die Alpen geflogen, von der Feuerwehr oder sogar von Milchwagen gebracht, so Steurer. Von einer kleinen Alpe im Rheintal sei das Vieh bereits ins Tal getrieben worden. Das Problem sei aber vor allem der Futtermangel, sagte der Geschäftsführer des Alpwirtschaftsvereins Vorarlberg, Christoph Freuwies, gegenüber der APA. “Aufgrund der Trockenheit ist das Gras nicht nachgewachsen”, erklärte er. In anderen Jahren könne das Vieh zwei bis drei Mal auf derselben Wiese weiden, heuer sei das nicht möglich, ergänzte Steurer.

“Für die Landwirte ist die Trockenheit in diesem Jahr finanziell eine große Herausforderung”, weiß Freuwies. Auch der Sommer 2003 sei sehr trocken gewesen. “Dass die Trockenheit aber so früh beginnt und so lange dauert, ist ungewöhnlich”, sagte der Geschäftsführer des Alpwirtschaftsvereins. Glücklicherweise gebe es aber auch Almen, denen es “ganz gut” gehe. Vor allem in höher gelegenen Regionen habe “die gute Schneelage im Winter den Boden gut mit Wasser versorgt”. In höheren Lagen regne es auch eher als im Tal.