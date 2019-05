Vorarlberg: Kalb aus Bachfassung gerettet

Am Donnerstagabend musste die Ortsfeuerwehr Gantschier ein Kalb aus einer Bachfassung retten.

Am 01.05.2019 entlief ein sechs Monate altes Kalb aus einem Stall in Tschagguns. Am 02.05.2019 gegen 17.20 Uhr konnte das Tier auf einer Sandbank an der Ill zwischen Tschagguns und Vandans von einer Polizeistreife gesichtet werden. Das Kalb wollte flüchten und rutschte in weiterer Folge auf einem Wehr aus und fiel in eine Staustufe darunter, von wo es selbstständig nicht mehr weiterkam.