Vorarlberg: Junger Asylwerber wegen Messerattacke vor Gericht

Feldkirch - 20 Stiche gegen Opfer, Angeklagter bestreitet dennoch Raub.

Bereits beim Alter weichen die Angaben von den Ermittlungsergebnissen ab. Der afghanische Asylwerber, der in einer Caritas-Unterkunft in Bregenz wohnte, behauptet er sei 17. Ein medizinisches Gutachten spricht von mindestens 21, höchstens 23 Jahren. Auch zum Sachverhalt, im Zuge dessen sich im März in Hörbranz eine blutige Auseinandersetzung entwickelte, gibt es völlig konträre Darstellungen. Das Opfer sagt, dass es von dem Angeklagten ausgeraubt und im Zuge dessen verletzt wurde. 20 Mal stach der junge Mann laut Anklage auf sein Gegenüber ein. Der Beschuldigte behauptet, das Opfer habe ihn sexuell belästigt und er habe sich nur gewehrt.