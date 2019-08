Vorarlberg: Jugendlicher verletzt Busfahrer

Zunächst waren es Schneebälle, dann eine Faust und ein Tritt.

Eine Gruppe Jugendlicher wartete im Jänner am Busbahnhof in Dornbirn auf den Bus. Um sich die Zeit zu vertreiben, warfen sie Schneebälle. Einer traf einen Busfahrer, der gerade ausgestiegen war. Er beschwerte sich und schimpfte, für einen 17-jährigen Syrer Grund genug, den Fahrer mit einem Faustschlag und einem Tritt anzugreifen. „Auch die anderen kamen gleich dazu“, erinnert sich der Fahrer. Fahrgäste halfen dem Mann. Nun wurde der vorbestrafte Syrer erneut verurteilt.

800 Euro Strafe

Dass die acht Monate offene Bewährungsstrafe nicht zum Tragen kommen, ist Glück für den jungen Mann. Wegen Körperverletzung wird er zu 800 Euro verurteilt. In einem zweiten Punkt, einem Raub mit Messer, wird der Junge freigesprochen. Die Zeugen können nicht mehr sagen, wer damals in Bregenz in Bahnhofnähe plötzlich mit einem Messer in der Hand Geld forderte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.