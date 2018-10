Vorarlberg: Josef Concin mit Großem Verdienstzeichen des Landes ausgezeichnet

Hohe Auszeichnung für den Gründer und langjährigen Präsidenten des Trentiner Komitees. Landeshauptmann Markus Wallner würdigte sein "vielfältiges und verdienstreiches Engagement".

Bludenz grüßt Valsugana – Valsugana grüßt Bludenz lautete vor 30 Jahren der Titel einer Veranstaltung, mit der die Zuwanderung aus dem Trentino nach Vorarlberg im ausgehenden 19. Jahrhundert in ein breites öffentliches Blickfeld gerückt wurde.

Es folgte die Gründung des Trentiner Komitees, Bludenz und Borgo schlossen eine Partnerschaft und die Trentiner Immigration nach Vorarlberg wurde historisch umfassend beleuchtet. Beim Jubiläumsfestabend am Samstag im Stadtsaal ehrte Landeshauptmann Markus Wallner den langjährigen Präsidenten des Trentiner Komitees, Josef Concin, mit dem Großen Verdienstzeichen des Landes.

Trentiner Vorfahren Zehntausende Vorarlbergerinnen und Vorarlberger eint, dass sie auf Trentiner Vorfahren zurückblicken können, die im Zuge der Industrialisierung im ausgehenden 19. Jahrhundert aus den damals von Armut gekennzeichneten Gebirgstälern des Trentino ins Land gekommen sind, um hier zu arbeiten. Viele von ihnen ließen sich nieder und blieben.

Die trentinische Arbeitsmigration führte dazu, dass in einigen Gemeinden des Landes der Anteil der italienischsprachigen Bevölkerung bei rund 20 Prozent lag. Einen Schwerpunkt gab es diesbezüglich im Bezirk Bludenz. Neben großen Bauprojekten wie etwa dem Arlberg-Bahntunnel war es vor allem die rasch wachsende Textilindustrie, welche das Land attraktiv machte und veranlasste, die eigene Heimat zu verlassen.

Mit Aufnahmegesellschaft verschmolzen Zunächst kritisch beäugt, wurden die Trentiner Neuankömmlinge in den Jahrzehnten danach allmählich vollständig in die Gesellschaft integriert. Heute erinnern lediglich italienische Familiennamen wie Concin, Tomaselli, Pecoraro, Girardelli und Armellini an die einstige Zuwanderungswelle, die Nachkommen fühlen sich seit Generationen dem Land Vorarlberg verbunden.

Neben mehreren bekannten Historikern hat das Trentiner Komitee als Verein zur Aufarbeitung der Trentiner Immigration nach Vorarlberg wesentlich dazu beigetragen, mehr Licht in diesen bedeutenden Teil der Vorarlberger Sozialgeschichte zu bringen, machte Landeshauptmann Wallner in seinen Grußworten deutlich. Dabei habe sich gezeigt, dass die Trentinerinnen und Trentiner großen Anteil am Aufschwung Vorarlbergs hatten, hielt Wallner fest. Zudem würdigte er auch die bemerkenswerte Integrationsleistung, einerseits der Zugewanderten und andererseits der Aufnahmegesellschaft selbst.

Großes Verdienstzeichen für Josef Concin Für dessen verdienstvolles Wirken um das Trentiner Erbe hat der Landeshauptmann am Ende seiner Ausführungen den langjährigen Präsidenten des Trentiner Komitees, Josef Concin, mit dem Großen Verdienstzeichen des Landes geehrt. Seit der Gründung im August 1989 steht er bereits an der Vereinsspitze. “In all den Jahren hat sich Josef Concin mit großem persönlichem Engagement eingebracht. Von der Vereinigung sind wichtige Impulse ausgegangen, die wesentlich zu einem Klima der Toleranz und einer Atmosphäre des Vertrauens in unserem Land beigetragen haben”, betonte Wallner.

In dem Zusammenhang hob er auch die Bedeutung des geleisteten Ehrenamts hervor: “Menschen, die für das Wohl der Gemeinschaft ihre kostbare Zeit investieren, sind wichtige Gestalter eines gelebten Miteinanders in unserer Gesellschaft”.

Wie vor 30 Jahren wurde auch der Jubiläumsabend im Stadtsaal Bludenz vom Valsella-Chor aus Borgo musikalisch umrahmt. Aus dem Valsugana stammten etwa 50 Prozent der damaligen Trentiner Zuwanderer nach Vorarlberg. Den musikalischen Beitrag aus Vorarlberg steuerte die Bludenzer Sängerrunde bei.