Vorarlberg: Jede Menge Luxus im stillen Bergdorf

Klösterle - In Klösterle wird mit Apartment-Hotel touristisch aufgerüstet.

Auch in der 660-Seelen-Gemeinde Klösterle wird touristisch aufgerüstet. Seit geraumer Zeit laufen dort Arbeiten für den Bau eines Apartment-Hotels im Vier-Sterne-Segment. Betreiber des Großprojekts ist die Jäger Immobilien GmbH mit Sitz in Schruns. Insgesamt werden dort 48 Wohneinheiten samt Infrastruktur mit Rezeption, Lobby sowie Businesscenter und ein großzügiger Spa-Bereich entstehen. Wobei zwei der Einheiten für das Personal vorgesehen sind. Die großzügig gestalteten Apartments des Resorts weisen zwei bis vier Schlafzimmer auf, verfügen über Luxus und sollen über die Tourismusschiene von Jäger ab Ende 2019 an Urlauber vermietet werden. In drei der insgesamt vier Gebäude werden ständig wechselnde Gäste untergebracht. Im vierten Trakt sind zehn gewidmete Ferienwohnungen untergebracht. Darüber hinaus ist auch der Bau einer Tiefgarage in diesem Projekt enthalten.