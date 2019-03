Vorarlberg: Jahrhundertsommer beschert Pfanner Rekordjahr

Der Vorarlberger Fruchtsaft- und Eisteeproduzent Pfanner hat dank des Jahrhundertsommers im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von 10,3 Prozent erzielt.

Der Fruchtsaft- und Eisteeproduzent Pfanner verfügt über Produktionsstätten in Lauterach, in Enns, in Hamburg, im italienischen Policoro und in Bar (Ukraine). Insgesamt hat der Fruchtsaftproduzent zwölf Tochterunternehmen in Europa. Von den 900 Mitarbeitern sind 430 in Österreich beschäftigt.