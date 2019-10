Vorarlberg: i+R erhält Zuschlag für Großprojekt in Konstanz

Ein historisches Gebäude der Sparkasse Bodensee wird modernisiert und um Hotel-, Gastro- und Gewerbeflächen erweitert.

Lebendiges Zentrum

In den nächsten zwei Jahren verwandelt sich das 130 Jahre alte, ehemalige Postgebäude im Herzen von Konstanz in ein lebendiges Zentrum mit Sparkasse, Hotel, Gastronomie und Handel. Die Modernisierung und Erweiterung der historischen Immobilie übernimmt die Konstanzer Niederlassung der i+R Industrie- & Gewerbebau GmbH. Den Auftrag erteilte der Bauherr, die Sparkasse Bodensee, nach einer öffentlichen Ausschreibung. Die Sparkasse hatte das Gebäude vor knapp zwanzig Jahren erworben. Das 12,5-Millionen-Euro-Projekt wird bis zum Sommer 2021 in mehreren Etappen realisiert.