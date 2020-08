Am Dienstag öffnet der umgebaute Interspar in Bregenz seine Tore.

Am Dienstag öffnet der umgebaute Interspar in Bregenz seine Tore. ©VOL.AT/Paulitsch

Am Dienstag öffnet der umgebaute Interspar in Bregenz seine Tore. ©VOL.AT/Paulitsch

Vorarlberg: Interspar in Bregenz wird neueröffnet

Über ein Jahr wurde an dem neuen Interspar in Bregenz gearbeitet - am Dienstag öffnet er wieder seine Tore.

Seit Mai 2019 wurde der Interspar Rieden-Vorkloster umgebaut - ab Dienstag werden wieder Kunden im modernisierten Standort begrüßt.

Der neue Interspar erstreckt sich über 3.250 Quadratmeter und beheimatet nun auch ein Restaurant, Pastaküche und Cafébar. Der Standort selbst gibt es bereits seit 1976, im Jahr wurde das Geschäft dann saniert.

19 Millionen Euro Investition

In den Umbau 2019/2020 hat Spar 19 Millionen Euro investiert, über 120 Personen arbeiten im Interspar Rieden-Vorkloster. Für die Einkaufenden stehen 270 Stellplätze in der Tiefgarage sowie 15 Freiparkplätze zur Verfügung. Eine direkte Anbindung an das Radwegenetz und ein großer überdachter Abstellplatz macht auch das Einkaufen auf zwei Rädern unkompliziert.

Der Umbau erfolgte unter laufendem Betrieb. Der erste Bauteil wurde bereits im November 2019 eröffnet.