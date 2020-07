Bregenz: 19-Mio-Euro-Investition – Interspar-Umbau in finaler Phase

Der 40 Jahre alte Interspar in Bregenz Rieden-Vorkloster wird derzeit rundum erneuert. Der Umbau geht nun in die finale Phase.

Vor mehr als 40 Jahren wurde der Interspar in Rieden-Vorkloster in Bregenz eröffnet. Seit Mai 2019 wird der Supermarkt rundum erneuert. Für 19 Mio. Euro wird der gesamte Markt sowohl innen als auch außen generalsaniert. Auf die Kunden warten auch zahlreiche Neuerungen, darunter etwa ein neues Restaurant mit Sonnenterrasse, eine Cafébar und eine hauseigene Pastaküche. Auch die Tiefgarage wurde erneuert.

Eröffnung im Sommer

Bald können Kunden den neu gestalteten Lebensmittelmarkt bewundern und wieder uneingeschränkt einkaufen. Die Arbeiten befinden sich derzeit laut Spar in der finalen Fertigstellungsphase. Die Eröffnung des komplett umgebauten Marktes findet wie geplant im Sommer statt: Am 11. August 2020 ist es so weit.