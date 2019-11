Vorarlberg: Insolvenz der Zierl Consult ZT wird zur Millionenpleite

Masseverwalter hat 2,3 Millionen Euro an Forderungen von 93 Gläubigern anerkannt - verantwortlich für den Konkurs war der Bürgerkrieg in Libyen, wo das Unternehmen seit 2010 den Auftrag zur Planung einer 550 Kilometer langen Eisenbahnstrecke hatte.

Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Bürgerkrieg in Afrika zu einer Millioneninsolvenz in Vorarlberg führt. Aber es kommt vor, wie das Beispiel der Zierl Consult ZT GmbH in Bludenz zeigt. Im März 2016 wurde über das Unternehmen wie berichtet auf eigenen Antrag ein Konkursverfahren eröffnet. Die Schuldnerin begründete damals den Konkurs mit ausgebliebenen Zahlungen für die seit 2010 laufende Planung einer 550 Kilometer langen Bahnstrecke zwischen Sirte und Bengasi in Libyen. Zierl Consult war von der russischen Eisenbahngesellschaft ZST mit den Planungen beauftragt worden. ZST selbst war für den Bau der Bahnstrecke zuständig.