Vorarlberg: Insgesamt 130 Neuinfektionen am Dienstag

Das Dashboard des Landes verzeichnete am Dienstag 886 aktiv positive Corona-Fälle im Ländle.

Stand Dienstag, 24 Uhr: Seit Montagmitternacht wurden in Vorarlberg 130 Neuinfektionen registriert. Dem gegenüber stehen 30 Genesene. Damit gelten derzeit 886 Personen in Vorarlberg als Corona-positiv.

(Anmerkung der Redaktion: Die hohe Zahl an Neuinfektionen am Dienstag dürfte auf geschlossene Testzentren am Osterwochenende zurückzuführen sein.)

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag am Dienstag in Vorarlberg bei 116,6.

Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus war am Dienstag keines zu beklagen. Bisher sind in Vorarlberg 282 Personen am oder mit dem Virus gestorben.