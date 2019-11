Vorarlberg in unbekannten Fotos

Wie sah Nenzing und der Walgau vor 70 Jahren aus? Was wurde damals grad gebaut?

Historikerin Simone Drechsel hat im Archiv der Vorarlberger Landesbibliothek gestöbert und zeigt „Vorarlberg in unbekannten, alten Fotos“ im Rahmen eines Lichtbildvortrags am Donnerstag, 14. November, um 19.30 Uhr im Wolfhaus-Dachboden. Hintergrund ist die Plattform „volare“. Die Vorarlberger Landesbibliothek digitalisiert und bearbeitet ihre Fotobestände und stellt sie so der Öffentlichkeit zur Verfügung. Mit ganz besonderen Fotos aus der reichhaltigen Sammlung gewährt der Vortrag einen Einblick in die Sozial- und Kulturgeschichte des Landes. Eintritt: 5 Euro.