In der Nacht zu Donnerstag brannten in Götzis mehrere Müllcontainer. ©VN/Hartinger

Vorarlberg: In Götzis brannten Mülltonnen

In der Nacht zu Donnerstag brannte in Götzis die Müllstation mehrerer Mehrparteienhäuser. Die Polizei nimmt an, dass die Container angezündet wurden.

Gegen 2.00 Uhr in der Früh meldete ein Anrainer der Götzner Kneippgasse den Brand einer zu zwei Mehrparteienhäusern gehörende Müllstation. Die Feuerwehr Götzis rückte mit zwei Fahrzeugen und 16 Mann an und brachte das Feuer rasch unter Kontrolle.

Durch den Brand wurden mehrere Container komplett zerstört, sowie ein Zaun und ein Baum beschädigt. Verletzt wurde niemand. Auf Nachfrage bei der Polizeiinspektion Götzis heißt es, man könne davon ausgehen, dass die Container angezunden wurden. Näheres kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.