Vorarlberg: In die Seifenkisten, fertig, los! - Die Dornbirner Rosenstraße wird zur Rennstrecke

Diesen Freitag ist es wieder so weit. Die Schüler aus Dornbirn und Umgebung steigen in die selbst gebauten Seifenkisten. VOL.AT hat die Schüler der Mittelschule Baumgarten vorab besucht.

Wer kennt sie nicht, die gute alte Seifenkiste. Doch die Schüler der NMS Baumgarten und rund 35 weitere Schülerteams in ganz Dornbirn bringen die Holzkisten wieder auf die Straßen. Das ganze Schuljahr über würde gesägt, geschliffen und angemalt um bei der Seifenkisten Trophy 2.0 an den Start zu gehen.

Sicherheit wird groß geschrieben

Gestartet wird in drei Rennkategorien, Primarstufe, Sekundarstufe 1, Sekundarstufe 2. Das strenge Regelwerk lässt auch keinen Platz für Zusatzbauten die eventuell zum Sieg führen könnten. So dürfen keine Zusatzgewichte oder Raketenantrieb im Gehäuse verbaut werden. “Uns geht es vor allem darum den Kindern ein tolles Erlebnis zu ermöglichen und das am Ende des Tages alle heil im Ziel unten ankommen” erklärt uns Lehrer an der NMS Baumgarten Markus Taucher.