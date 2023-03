"Vorarlberg impft" ab Ende Juni nur noch beim Arzt

Die Corona-Maßnahmen laufen bis zum 30. Juni stufenweise aus. Auch das öffentliche Impfangebot des Landes endet. Ärzte sollen übernehmen.

Impfstraßen schließen

Auch das öffentliche Impfangebot wird es in dieser Form nicht mehr geben. "Es ist so, wie es der Minister angekündigt hat", bestätigt das Büro von Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher gegenüber VOL.AT. "Mit 30.6. sollen alle Covid-Maßnahmen auslaufen, also auch zum Beispiel die Impfstraßen."